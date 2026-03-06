famiglia nel bosco separati i bimbi e la madre

Il tribunale ha respinto la richiesta di ricusazione della psicologa coinvolta nel caso di una famiglia nel bosco. Successivamente, ha ordinato il trasferimento dei bambini in una nuova struttura, con l’ausilio della forza pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e sarà eseguita nelle prossime ore. La famiglia rimasta nel bosco non ha commentato la situazione.

Nuovo colpo di scena nel caso della famiglia nel bosco: il Tribunale ha respinto la ricusazione della psicologa finita al centro delle polemiche e ha disposto il trasferimento dei bambini in un’altra struttura. I piccoli verranno spostati con l’intervento della forza pubblica, mentre la madre sarà rimandata a casa. Una decisione che separa ancora di più la famiglia, nonostante i pareri di esperti e neuropsichiatri e i segnali di disponibilità al dialogo mostrati dai genitori. La decisione arriva mentre il caso continua a far discutere e dopo giorni di polemiche sulla gestione della perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Laverita.info

