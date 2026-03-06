Il tribunale ha deciso di separare una madre dai suoi figli, motivando la scelta con una condotta considerata ostile. La premier ha commentato la sentenza sui social, definendola una decisione ideologica. La vicenda riguarda una famiglia che vive nel bosco, e la decisione giudiziaria ha suscitato reazioni pubbliche, con particolare attenzione alle parole della politica.

Meloni ha reagito con indignazione alla decisione del tribunale scrivendo sui social come le ultime notizie sulla famiglia Trevallion l'abbiano lasciata "senza parole” Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di separare i tre figli della cosiddetta famiglia nel bosco dalla madre Ca. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, motivazioni giudici su separazione mamma da figli: “Condotta ostile”, Meloni: “Decisione ideologica”

Famiglia nel bosco, Meloni contro il tribunale: "I figli non sono dello Stato", mentre i giudici definiscono mamma Catherine "ostile e squalificante"In un lungo post pubblicato sui social, la presidente del consiglio commenta gli ultimi sviluppi che hanno portato a separare i bambini dalla loro...

Perché la famiglia del bosco sarà divisa. Le motivazioni dei giudici sulla separazione di mamma Catherine dai tre figli – Il videoIl Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto «con urgenza» l’allontanamento dei bambini della coppia Trevallion-Birmingham dalla...

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco motivazioni giudici....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, in settimana le perizie sui bambini. I genitori: Urlano e chiedono aiuto. Riportateci in Australia; Famiglia del bosco, il cavallo Lee blocca il ritorno in Australia: la coppia progetta il trasferimento in Europa; Famiglia nel bosco Australia; La casa nel Bosco, non è una barbonaggine.

Famiglia nel bosco, il tribunale allontana mamma Catherine dai figli: interviene Giorgia MeloniFamiglia nel bosco: l’allontanamento della madre dai figli suscita polemiche, con Giorgia Meloni che interviene sul delicato equilibrio tra tutela dei minori e rispetto dei legami familiari. notizie.it

Allontanamento della madre e trasferimento dei bambini della famiglia nel boscoIl tribunale dell'Aquila ha ordinato il trasferimento dei minori e l'allontanamento della madre, suscitando critiche politiche e appelli per esami medici indipendenti ... notizie.it

"Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la famiglia nel bosco, mi lasciano senza parole" - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com