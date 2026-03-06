Famiglia nel bosco Meloni dura con le toghe? La sinistra va in crisi isterica

Giorgia Meloni ha espresso commenti molto secchi riguardo alla decisione dei giudici di allontanare una famiglia dal bosco. La leader del governo ha criticato le toghe, usando toni duri e senza mezzi termini. La reazione della sinistra, invece, si è manifestata attraverso una forte reazione di disagio e scompiglio. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico sulla gestione della situazione.

Giorgia Meloni ha usato parole durissime per commentare la decisione dei giudici di allontanare i figli della famiglia nel bosco dalla madre: "Non è compito della giustizia, e dello Stato in generale, sostituirsi ai genitori, decidere come vadano educati i figli, imporre uno stile di vita fondato su standard che sono chiaramente ideologici. Perché i figli non sono dello Stato: i figli sono delle mamme e dei papà, e uno Stato che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti. Una magistratura che pretenda di sostituirsi a loro ha dimenticato i suoi limiti". Poteva mancare anche questa volta il solito delirio della sinistra? Ad. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

