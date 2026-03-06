Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha stabilito che la mamma di tre bambini, residente nel bosco di Palmoli, non potrà più vivere con loro nella casa famiglia di Vasto. La decisione riguarda il trasferimento della madre, che ora si trova a dover affrontare un allontanamento dai figli, che erano stati affidati a una struttura nel vicino capoluogo teatino.

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma Catherine Birmingham dei tre bambini del bosco di Palmoli (Chieti) dalla casa famiglia di Vasto (Chieti) nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli. Lo ha confermato l’ avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi e domani è in programma la perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato - spiega - che, in pieno svolgimento della consulenza ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. “Probabilmente questa consulenza non andava bene come stava andando, così l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’ avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Famiglia nel bosco, mamma trasferita: non potrà vivere insieme ai figli

