Famiglia nel bosco i bimbi potrebbero essere trasferiti già domani L' ordinanza del Tribunale | Catherine è ostile e squalificante

Una famiglia nel bosco potrebbe perdere i propri figli già domani, secondo un'ordinanza del Tribunale. I tre bambini sono attualmente in una casa famiglia dal 20 novembre scorso. La decisione è stata presa dopo che il Tribunale ha giudicato Catherine, una delle figure coinvolte, ostile e squalificante nei confronti del procedimento. La situazione resta sotto osservazione in attesa di eventuali sviluppi.

I tre bambini nel bosco potrebbero essere trasferiti già nella giornata di domani dalla casa famiglia dove si trovano dallo scorso 20 novembre, su ordinanza del Tribunale dei minori di L'Aquila. Non si esclude che la perizia sui minori, prevista per oggi e domani, sia a questo punto rinviata. Secondo quanto si apprende, oggi a sottoporsi ai test sarebbero stati i genitori, Nathan e Catherine. La madre dei bambini dovrà comunque lasciare la casa famiglia sulla base del provvedimento di oggi dei giudici minorili e potrebbe uscire dalla struttura entro brevissimo, forse già in serata. L'ordinanza del Tribunale «Ostile e squalificante» con un atteggiamento che ha finito per condizionare anche quello dei suoi tre figli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

