Famiglia nel bosco Catherine allontanata dalla struttura di Vasto perché ostile | l' ordinanza del Tribunale

Il Tribunale ha emesso un'ordinanza che ha portato alla rimozione della madre e dei figli dalla struttura di Vasto. Catherine, madre della famiglia che vive nel bosco, è stata accusata di comportamenti considerati ostili, motivo per cui le autorità hanno deciso di intervenire. La decisione ha coinvolto anche i figli, che sono stati trasferiti altrove. La vicenda riguarda principalmente le modalità dell'allontanamento e le implicazioni legali.

Catherine Birmingham, la mamma della “famiglia nel bosco“, non potrà più restare nella casa famiglia di Vasto dove si trova insieme ai suoi tre figli. Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di trasferire i bambini in un’altra struttura protetta, senza la madre. Una decisione presa perché la presenza della donna viene ritenuta “pregiudizievole per l’equilibrio emotivo e l’educazione dei minori”, come si legge nell’ordinanza. La mamma dei bambini viene definita “ostile e squalificante”, “non si fida di nessuno” e “manifesta frequenti scatti d’ira”. Per l’avvocato della famiglia si tratta di un colpo di teatro, una decisione “irricevibile” e “macroscopicamente errata”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

La famiglia nel bosco, il tribunale: 'Catherine non si fida, è ostile e squalificante''La presenza materna gravemente ostativa', si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi (ANSA) ... ansa.it

«Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la 'famiglia nel bosco», mi lasciano senza parole'". Lo afferma sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. - facebook.com facebook

La famiglia nel bosco, il tribunale: "Catherine non si fida, è ostile e squalificante. La presenza materna gravemente ostativa", si legge nell'ordinanza dei giudici che hanno deciso di allontanare la madre e separare i bimbi #ANSA x.com