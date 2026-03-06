Famiglia del bosco tribunale | allontanare la madre e separare i bambini

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha emesso una decisione che riguarda una famiglia del bosco a Vasto. La madre dei bambini è stata allontanata dalla casa famiglia, dove viveva con i figli, e i minori sono stati separati dalla madre. La vicenda coinvolge la gestione della tutela dei minori e si è conclusa con questa misura restrittiva.

VASTO, 06 MAR – Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di allontanare la mamma dei bambini del bosco dalla casa famiglia nella quale le era concesso di stare insieme con i piccoli e di separare anche i minori. Lo ha confermato l’avvocato della famiglia, Marco Femminella, prima di entrare nella casa famiglia dove oggi è in programma la perizia psicologica sui bambini. “C’è un’ordinanza di un tribunale che ha una sensibilità talmente alta che noi abbiamo apprezzato – spiega – che, in pieno svolgimento della consulenza, ha deciso di allontanare i bambini e separare la madre”. “Probabilmente questa consulenza, avrebbe detto Andreotti, non andava bene come stava andando, così l’abbiamo interrotta”, ha chiosato l’avvocato visibilmente irritato dalla decisione dei giudici. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

