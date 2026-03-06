Famiglia bloccata a Dubai | Stiamo bene ma ancora non riusciamo a tornare

Una giovane famiglia italiana rimane bloccata a Dubai, dove si trovano da diverse settimane. La coppia, composta da Andrea Morandi e Giulia Gammacurta, con il loro bambino di cinque mesi, afferma di stare bene ma non è ancora riuscita a tornare in Italia. La situazione si protrae nonostante i tentativi di organizzare il rientro. La famiglia comunica di essere ancora prigioniera nella città degli Emirati.

Ancora "prigionieri" sul golfo degli emirati nella città di Dubai la giovane famiglia di Andrea Morandi, Giulia Gammacurta con il piccolo Samuele di appena cinque mesi. La giovane famiglia di San Gimignano è ancora bloccata nella città di Dubai, stanno in un albergo vicino alla spiaggia. Partiti da Bologna giovedì scorso con volo diretto Emirates, avevano previsto il ritorno lunedì 9 marzo. Una breve vacanza per trascorrere alcuni giorni anche con il piccolo Samuele, lontani dai tempi dettati dal lavoro. Un sogno che si è invece tramutato in un incubo perchè sul loro rientro in Italia le notizie sono molto frammentate. L’allerta è massima, sempre in tensione per ascoltare il possibile suono delle sirene che annuncia il pericolo imminente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rientrano in Italia gli studenti italiani bloccati a Dubai, Martina: «Stiamo bene, ma abbiamo paura. Non siamo abituati a vivere queste cose sulla nostra pelle, è surreale. Vogliamo solo tornare a casa»Il viaggio, iniziato il 21 febbraio, doveva essere un’esperienza di crescita, fatta di incontri istituzionali e confronto tra coetanei.

BigMama ancora bloccata a Dubai, gli aggiornamenti: “Non abbiamo chiuso occhio, voglio tornare a casa”BigMama, attraverso i suoi canali social, continua a documentare le ore di angoscia per gli italiani a Dubai dopo gli attacchi Iran, segnate da...

Famiglia agnonese bloccata a Dubai, il manager Rusi: «Situazione surreale. Siamo chiusi in hotel»«Un situazione surreale. Siamo chiusi in hotel. Non sappiano ancora nulla in merito al nostro possibile rientro in Italia». Sono […] ... ecoaltomolise.net

Una famiglia di Cairo Montenotte a Dubai: Siamo bloccati sulla naveCairo – «Eravamo in escursione a Dubai, quando ci hanno fatto rientrare sulla nave per motivi di sicurezza. Non sapevamo nulla: in città era tutto molto tranquillo, pieno di turisti a passeggio, la vi ... ilsecoloxix.it

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Dubai | Slitta a domani il rientro in Italia per la famiglia di Bisenti bloccata in crociera È slittato a domani mattina il rientro a #Roma per la famiglia di #Bisenti rimasta bloccata su una n - facebook.com facebook

Rientrata in Italia la studentessa empolese bloccata a Dubai. L’abbraccio con la famiglia x.com