Falzarano eletto | vittoria di squadra per il Sannio

Nel Sannio Vincenzo Falzarano è stato eletto rappresentante di Forza Italia, ottenendo la vittoria alle elezioni provinciali. La sua elezione rappresenta un cambiamento per la regione e apre la strada a un nuovo mandato amministrativo. La vittoria è stata ottenuta grazie al sostegno della squadra di candidati e sostenitori che hanno partecipato alle consultazioni elettorali.

Nel cuore del Sannio, la vittoria elettorale di Vincenzo Falzarano per Forza Italia segna l'inizio di un nuovo mandato provinciale basato sulla collaborazione. Il neoconsigliere ha sottolineato come il successo sia frutto di un lavoro di squadra e non di una singola ambizione personale. L'obiettivo dichiarato è portare le istanze dei territori all'interno dell'amministrazione della Provincia di Benevento. L'evento si colloca nel contesto delle elezioni provinciali del 2026, dove la coalizione guidata da Rubano ha ottenuto risultati significativi. La presenza di Antonello Caporaso al fianco di Falzarano suggerisce una divisione dei compiti che punta a coprire diverse aree geografiche.