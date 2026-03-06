Falso allarme bomba in Tribunale | saltano udienze di convalida scarcerate tre persone

Nel tribunale si è verificato un falso allarme bomba che ha causato l’interruzione di tutte le attività, tra cui le udienze di convalida per direttissima. Di conseguenza, tre persone sono state scarcerate e le udienze sono state sospese. La situazione ha portato a un blocco temporaneo delle procedure giudiziarie senza che siano state prese ulteriori misure o adottate decisioni definitive.

L’allerta è scattata dopo quattro telefonate in Questura in cui veniva segnalata la presenza di un ordino al Palazzo di Giustizia. Sul posto sono giunti artificieri, cinofili e volanti della polizia e vigili del fuoco. L’edificio è stato evacuato e tutte le attività sono state sospese. Le operazioni di bonifica, dentro e fuori la struttura, sono durate sette ore, al termine delle quali non è stato trovato alcun oggetto sospetto. Il Palazzo è stato dunque riaperto. In Questura a Milano sono arrivate più telefonate, a ripetizione, nell’arco di circa mezz’ora, con cui una voce ha segnalato con insistenza la presenza di una bomba al Palazzo di Giustizia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

