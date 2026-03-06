Un falso allarme bomba ha portato all'evacuazione del Tribunale di Milano causando la sospensione delle udienze in corso. Tre persone sono state arrestate durante le operazioni di sicurezza, ma successivamente sono state rilasciate. L'evento ha provocato disagi e interruzioni nelle attività giudiziarie della giornata, con le autorità che hanno gestito l'intervento per garantire la sicurezza di tutti.

È rientrato dopo circa sette ore di verifiche e controlli l’allarme bomba scattato in mattinata al Tribunale di Milano, rivelatosi poi falso. Il Palazzo di Giustizia è stato evacuato, facendo saltare tutte le attività, udienze comprese. Per questo sono stati rilasciati per decorrenza dei termini tre soggetti che erano stati arrestati nelle scorse ore e che sarebbero dovuti comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida del fermo. Falso allarme bomba al Tribunale di Milano Udienze saltate, tre arrestati tornano in libertà Le telefonate e l'evacuazione Falso allarme bomba al Tribunale di Milano Attorno alle 16.30 di oggi, venerdì 6 marzo, sono gradualmente riprese le attività al Tribunale di Milano, sospese a causa di un falso allarme bomba lanciato in mattinata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Falso allarme bomba al Tribunale di Milano, 3 arrestati rilasciati: l'evacuazione ha fatto saltare le udienze

Allarme bomba al tribunale di Milano, evacuazione di alcune parti dell’edificio. Udienze interrottePolizia e vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di Giustizia di Milano dove è arrivata una telefonata, pare con voce straniera, in cui si...

Leggi anche: Allarme bomba in Tribunale e stop alle udienze: 3 arrestati scarcerati per decorrenza dei termini

Aggiornamenti e notizie su Falso allarme bomba al Tribunale di....

Temi più discussi: Lega, falso allarme bomba nella sede di via Bellerio a Milano; Raffica di allarmi bomba: falsi allarmi a Palazzo Chigi, via della Scrofa e Palazzo Grazioli; Allarme bomba nella sede della Lega in via Bellerio a Milano: era falso, controlli negativi; C'è una bomba a palazzo Grazioli, la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo Chigi.

Paura a Milano, falso allarme bomba al tribunale. Tre scarceratiQuattro telefonate da una voce straniera fanno scattare i controlli. L'evacuazione, poi la bonifica di tutto l'edificio, controlli anche nei bar vicini ... msn.com

Allarme bomba, evacuato il tribunale di Milano per sei ore. Saltano le udienze: 3 scarceratiQuattro diverse telefonate arrivate in Questura stamani parlavano di un ordigno nell’edificio. Terminate le operazioni di bonifica ... milano.repubblica.it

A cosa è servito l'allarme bomba al Tribunale di Milano: scarcerate tre persone per scadenza dei termini x.com

Allarme bomba al Tribunale di Milano: evacuato il Palazzo di Giustizia, verifiche in corso Link nei commenti - facebook.com facebook