Fael la fabbrica della luce di Agrate | Illuminiamo strade e stadi

Fael, azienda di Agrate, produce lampade che illuminano lo stadio di Hong Kong e gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. La sua attività riguarda l’illuminazione di spazi pubblici e infrastrutture internazionali, con prodotti destinati a grandi realtà di diversi continenti. La produzione è focalizzata su soluzioni per l’illuminazione di grandi superfici, contribuendo a rendere visibili luoghi strategici e di grande importanza.

Agrate (Monza e Brianza) – Le sue lampade illuminano lo stadio di Hong Kong e gli aeroporti di Dubai e Abu Dhabi. Nascono nel cuore di Fael, la fabbrica brianzola della luce, fiore all'occhiello dell'industria agratese. Che ieri ha aperto le porte del laboratorio fotometrico, fresco di restyling. Un gioiellino di tecnologie per testare i prodotti, la loro capacità nelle condizioni più estreme "-40 gradi o +55", spiega Luciano Parravicini, ceo e presidente, proprietario insieme alla sorella Morena dell'azienda. Il sindaco Sironi e Luciano Parravicini Un marchio fondato nel 1965 "Da qui esce la linfa che alimenta ricerca e sviluppo e quindi nuovi prodotti", in un ciclo virtuoso che va avanti da 61 anni.