Fabio Betulli | l’allenatore come educatore non solo tecnico

La Vis Artena ha organizzato un evento dedicato alla figura dell’allenatore, coinvolgendo Fabio Betulli, che ha portato la sua lunga esperienza nel settore sportivo e dirigenziale. Durante l’incontro, Betulli ha approfondito il ruolo dell’allenatore come figura educativa, evidenziando aspetti legati alla formazione e alla crescita dei giovani atleti. L’appuntamento ha visto la partecipazione di diversi addetti ai lavori e appassionati.

La Vis Artena ha ospitato un incontro di alto profilo sulla figura dell'allenatore, con la presenza di Fabio Betulli, che ha condiviso decenni di esperienza sportiva e dirigenziale. L'evento si è svolto presso la sala consiliare del Comune di Artena, trasformando una semplice riunione in un dibattito intenso sul ruolo educativo degli istruttori nel calcio moderno. Il principale della discussione non è stato il risultato sportivo immediato, ma l'evoluzione del compito tecnico all'interno delle società dilettantistiche. La data odierna segna il momento in cui queste riflessioni vengono condivise pubblicamente, aprendo la strada a nuove dinamiche nelle scuole calcio locali.