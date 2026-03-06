F1 risultati e classifica FP1 GP Australia 2026 | Leclerc in testa con ampio distacco su tutti! 2° Hamilton

Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia 2026, Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo, mantenendo un ampio margine su tutti gli altri piloti. Secondo si è piazzato Lewis Hamilton, che ha concluso la sessione alle sue spalle. La classifica vede quindi Leclerc in testa, seguito da Hamilton, mentre gli altri piloti si sono posizionati più indietro in ordine di tempi.

Uno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota della scuderia di Maranello ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione, con una SF-26 che, zitta zitta, sembra avere approcciato in maniera positiva al nuovo campionato. Il monegasco ha messo a segno un buon 1:20.267 con le gomme medie precedendo per quasi mezzo secondo il suo vicino di box Lewis Hamilton che ha chiuso in 1:20.763 a 469 millesimi. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 522 millesimi, subito davanti al nuovo compagno di scuderia, Isack Hadjar a 820. 🔗 Leggi su Oasport.it

