Nella prima sessione di prove libere in Australia, Leclerc e Piastri hanno registrato i tempi più veloci, mentre Antonelli si è piazzato secondo. La gara di apertura della stagione di Formula 1 si svolge a Melbourne, dove la Ferrari è arrivata nonostante alcune difficoltà legate al conflitto in Iran. La pista si prepara a ospitare le prime sfide tra i piloti.

La stagione della Formula 1 prende finalmente il via a Melbourne, con la Ferrari che riesce ad arrivare in Australia nonostante i problemi dovuti al conflitto in Iran. La prima uscita di Charles Leclerc e Lewis Hamilton è positiva, con una doppietta nella Fp1 ed un quarto e quinto posto nella seconda sessione, quando McLaren e Mercedes si sono prese la rivincita. Molto bene Andrea Kimi Antonelli, che chiude davanti al compagno di squadra Russell e si vede togliere la pole provvisoria da un gran giro del padrone di casa Oscar Piastri. Libere meno soddisfacenti per Max Verstappen e Lando Norris, sesto e settimo dopo problemi al cambio mentre continua il calvario dell’Aston Martin, con Alonso che gira solo nella Fp2 ma è lontanissimo dalle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, Leclerc e Piastri i più veloci nelle libere in Australia, Antonelli secondo

