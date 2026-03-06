Ex Sacro Cuore di Bergamo A giugno aprirà la Casa di comunità

A giugno aprirà a Bergamo la nuova Casa di comunità nell’ex Sacro Cuore. Il progetto prevede otto ambulatori, un consultorio e la presenza di assistenti sociali. A partire da settembre sarà disponibile anche un nido e una scuola materna. La struttura si inserisce in un intervento volto a potenziare i servizi sanitari e sociali nel quartiere.