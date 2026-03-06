Ex Sacro Cuore di Bergamo A giugno aprirà la Casa di comunità - Video

A giugno aprirà a Bergamo la nuova Casa di comunità nell’ex Sacro Cuore, con otto ambulatori, un consultorio e assistenti sociali. A partire da settembre sarà disponibile anche un nido e una scuola materna. Il sopralluogo ha confermato la presenza di queste strutture pronte all’uso, mentre i lavori procedono secondo i piani stabiliti.

IL SOPRALLUOGO. Ci saranno otto ambulatori, un consultorio e gli assistenti sociali. A settembre nido e scuola materna. Valesini: «Salvato un edificio di valore, un progetto unico». Torneranno a riempirsi di voci, di giochi e di colori, così come fu per decenni nel corso del Novecento. Gli spazi destinati ad asilo nido e scuola materna (in tutto circa cento bambini) ristrutturati nell'ambito del maxi progetto di riqualificazione dell'ex Sacro Cuore di via Ghirardelli, apriranno a settembre. Contestualmente, al piano terra, sta prendendo forma anche una nuova Casa di comunità di mille metri quadrati che sarà gestita dall'Asst Papa Giovanni XXIII a partire da giugno.