Ex Milan Eranio | Il derby è una gara a sé Pulisic spero si ritrovi domenica sera Modric è il calcio

L'ex calciatore del Milan Stefano Eranio ha parlato del derby di Milano in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Ha commentato che si tratta di una partita a sé, sottolineando l’importanza di Pulisic, sperando che possa essere disponibile domenica sera. Inoltre, ha menzionato Modric, definendolo rappresentante del calcio.

Il 'Corriere della Sera', in vista del derby di Milano in programma domenica sera alle ore 20:45, ha intervistato Stefano Eranio, ex giocatore del Milan dal 1992 al 1997, con cui ha praticamente vinto tutto: tre Scudetti, tre Supercoppe Italiane, una Champions League e una Supercoppa Europea. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni. «Il Milan ha la possibilità di rosicchiare qualche punto e mettere un po’ di sale al campionato. Al contrario, perdere significherebbe chiudere il capitolo scudetto. Potrebbero esserci anche delle ripercussioni sul morale. Sarebbe bello vincano i rossoneri per l’interesse di questo campionato. Va detto, però, che l’Inter merita il primo posto». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pagelle Milan-Sassuolo, i voti di Gazzetta: Pulisic non punge, Modric perde il derby con Matic

Derby e riscatto: il Milan si affida a Pulisic per vincere contro l'Inter

