Ex caserma Setti un’area così non si rigenera con gli annunci

L'ex Caserma Setti è un'area che per anni ha presentato criticità, con utilizzi parziali e abusi evidenti. Recentemente si sono susseguite dichiarazioni e annunci senza che si siano concretizzate modifiche significative sul sito. La questione riguarda esclusivamente interventi pianificati e promessi, senza realizzazioni concrete fino a ora. La zona rimane quindi in attesa di interventi reali e definitivi.

L'ex Caserma Setti è stata per anni un'area parzialmente utilizzata, con margini evidenti di criticità. Si sta costruendo un percorso concreto per restituirla pienamente alla città attraverso una collaborazione istituzionale che coinvolge Prefettura, Demanio, Difesa, Ausl e Comune. È un processo complesso, ma è un processo reale". Con queste parole il sindaco Mezzetti è intervenuto in Consiglio comunale. "L'organizzazione dei servizi sanitari territoriali è competenza dell'Ausl – ha detto Mezzetti – Ad oggi non risulta al Comune una decisione formalmente assunta e comunicata circa un trasferimento del presidio".