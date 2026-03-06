Le parrucche hanno una lunga storia che va dall’essere considerate un tabù a diventare un accessorio utile per la salute dei capelli. Fin dall’antichità sono state usate per cambiare aspetto, coprire calvizie o semplicemente per esprimere personalità. Oggi, rappresentano anche una soluzione temporanea o permanente per chi desidera alterare il proprio look con praticità e funzionalità.

Tutte le celeb, almeno una volta, hanno indossato una parrucca. Quest’accessorio è passato dall’essere un segreto ben custodito a un oggetto funzionale per la salute del capello. Ecco perché Avete mai indossato una parrucca? Se la risposta è sì, allora ne avete anche assaporato la magia. Fin dalla loro invenzione, le parrucche sono sempre state uno strumento di trasformazione, controllo dell’immagine, e anche di libertà contro uno styling troppo eccessivo. Per secoli hanno abitato le corti, il teatro, il cinema e anche la moda. E oggi, silenziosamente e con nonchalance, hanno raggiunto anche le celebrity. Potrebbe stupirci sapere quanto le star utilizzino le parrucche nella loro quotidianità. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Evoluzione della parrucca, da tabù ad accessorio funzionale per la salute del capello

