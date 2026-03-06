Eurolega Olimpia Milano-Barcellona 87-84 | gli highlights

Nella partita di Eurolega, Olimpia Milano ha battuto il Barcellona con il punteggio di 87-84. Zach LeDay ha segnato 16 punti, contribuendo alla vittoria, mentre altri cinque giocatori della squadra hanno concluso con almeno dieci punti. La sfida si è svolta in un clima di grande equilibrio fino all’ultimo minuto.

L’Olimpia Milano batte il Barcellona per 87-84. Zach LeDay è il migliore con 16 punti insieme ad altri cinque compagni in doppia cifra. Nel terzo quarto, proprio sulla sirena, Armoni Brooks si inventa una tripla in controtempo: una giocata pazzesca diventata subito virale. È la tripla della stagione?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria con l’incubo finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e chiudiamo qui la nostra diretta.

Eurolega, Milano vince col brivido contro Barcellona: finisce 87-84Milano non sbaglia contro Barcellona e porta a casa una vittoria pesante in Eurolega, nonostante il tentativo di rimonta blaugrana: distacco solo di...

olimpia milano barcellona eurolega olimpia milano barcellonaColpo Armani in Eurolega. Barcellona ko col brividoL’Olimpia riprende la corsa al decimo posto dopo due sconfitte consecutive. Le Scarpette Rosse dilagano, ma rischiano nel finale: 9-33 nell’ultimo quarto. sport.quotidiano.net

Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 87-84: HIGHLIGHTSL'Olimpia Milano gioca i migliori 30 minuti della sua stagione contro il Barcellona, toccando il +27 con una tripla incredibile di Armoni Brooks sulla sirena del terzo quarto, ma stacca le mani dal ma ... sport.sky.it

