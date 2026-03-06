Eurolega Olimpia Milano-Barcellona 87-84 | gli highlights

Nella partita di Eurolega, Olimpia Milano ha battuto il Barcellona con il punteggio di 87-84. Zach LeDay ha segnato 16 punti, contribuendo alla vittoria, mentre altri cinque giocatori della squadra hanno concluso con almeno dieci punti. La sfida si è svolta in un clima di grande equilibrio fino all’ultimo minuto.

L’Olimpia Milano batte il Barcellona per 87-84. Zach LeDay è il migliore con 16 punti insieme ad altri cinque compagni in doppia cifra. Nel terzo quarto, proprio sulla sirena, Armoni Brooks si inventa una tripla in controtempo: una giocata pazzesca diventata subito virale. È la tripla della stagione?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 87-84: gli highlights LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria con l’incubo finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e chiudiamo qui la nostra diretta. Eurolega, Milano vince col brivido contro Barcellona: finisce 87-84Milano non sbaglia contro Barcellona e porta a casa una vittoria pesante in Eurolega, nonostante il tentativo di rimonta blaugrana: distacco solo di... Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 87-84: gli highlights Contenuti utili per approfondire Eurolega Olimpia Milano Barcellona 87.... Temi più discussi: Eurolega, l'Olimpia Milano rischia tantissimo, ma batte il Barcellona 87-84; Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta Edwards; Milano sfiora lo scempio ma regola il Barcellona, 87-84 dal +27; LIVE Olimpia Milano-Barcellona 87-84, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vittoria con l’incubo finale. Colpo Armani in Eurolega. Barcellona ko col brividoL’Olimpia riprende la corsa al decimo posto dopo due sconfitte consecutive. Le Scarpette Rosse dilagano, ma rischiano nel finale: 9-33 nell’ultimo quarto. sport.quotidiano.net Eurolega, Olimpia Milano-Barcellona 87-84: HIGHLIGHTSL'Olimpia Milano gioca i migliori 30 minuti della sua stagione contro il Barcellona, toccando il +27 con una tripla incredibile di Armoni Brooks sulla sirena del terzo quarto, ma stacca le mani dal ma ... sport.sky.it MILANO BATTE BARCELLONA E RESTA IN ZONA PLAY-IN Milano torna al successo dopo le sconfitte con Dubai e Hapoel regolando il Barcellona per 87-84 sul parquet del Lido. L'Olimpia riporta il record in parità (15-15) e si riavvicina alla zona play-in x.com Milano-Barcellona finisce 87-84, l'Olimpia da +27 del terzo periodo, smette di giocare l'ultimo quarto subendo un incredibile 33-9 vincendo solo di misura. Una vittoria che permette alla squadra di Poeta di salire a un record in parità (15-15) e si riavvicina alla z - facebook.com facebook