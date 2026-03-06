Eurolega Milano piega il Barça con qualche brivido La Virtus cede con onore a Madrid

Nel weekend si sono disputate due partite di Eurolega con esiti diversi per le squadre italiane. Milano ha battuto il Barcellona, mentre la Virtus Bologna ha perso contro il Real Madrid. La partita di Milano ha visto i padroni di casa prevalere in modo difficile, mentre la squadra di Bologna ha ceduto con onore nel confronto con i madrileni. Questi incontri si sono svolti nel 30° turno della stagione regolare.

Milano, 5 marzo 2026 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio del doppio incontro sull’asse Italia-Spagna del 30° turno della stagione regolare di Eurolega. A conquistare un successo che tiene viva la flebile fiammella della speranza di partecipare ai “Play-in” è stata l’EA7 Emporio Armani Milano che, pur con qualche brivido di troppo ha sconfitto in casa il Barcellona 87-84. La squadra di coach Peppe Poeta, che ha portato ben sei giocatori in doppia cifra (sugli scudi Zach LeDay con 16 punti conditi da 7 rimbalzi e Leandro Bolmaro, autore di 13 punti, 6 assist e 4 rimbalzi per un complessivo 22 di valutazione) ha infatti toccato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano piega il Barça con qualche brivido. La Virtus cede con onore a Madrid Basket, la Virtus Bologna lotta per 40? ma cede al Real Madrid in Eurolega. Non bastano i 32 punti di Carsen EdwardsLa Virtus Bologna esce battuta dalla trasferta spagnola contro il Real Madrid nella trentesima giornata dell’Eurolega di basket 2025-2026! Le V-nere... Eurolega, Virtus in campo a Madrid con il Real. “Una delle migliori squadre d’Europa”Bologna, 4 marzo 2026 - Nuovo appuntamento di Eurolega per la Virtus che, domani sera alle 20. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eurolega Milano piega il Bar a con.... Temi più discussi: La Virtus dà battaglia, ma vince il Real: a Madrid finisce 92-84; Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italbasket fa due su due contro la Gran Bretagna; I Lakers alzano la voce con LeBron e Doncic, Houston cade a Miami; L’Olimpia soffre ma batte il Barcellona, la Virtus cade con il Real Madrid! – VIDEO. Eurolega, Milano piega il Barça con qualche brivido. La Virtus cede con onore a MadridMilano, 5 marzo 2026 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio del doppio incontro sull’asse Italia-Spagna del 30° turno della stagione regolare di Eurolega. A conquistare un successo che tiene ... sport.quotidiano.net L’Olimpia soffre ma batte il Barcellona, la Virtus cade con il Real Madrid! – VIDEOL'Olimpia Milano rischia una clamorosa rimonta ma piega il Barcellona e sogna, la Virtus Bologna lotta ma perde contro il Real Madrid. generationsport.it Eurolega, una buona Virtus Bologna si arrende 92-84 in casa di un Real Madrid più cinico nel finale: Edwards show x.com EUROLEGA (R30) - La Virtus Bologna mette paura al Real Madrid che dà il colpo di reni nel 4° periodo per strappare il referto rosa trascinato da Hezonja-Campazzo. Per le Vu-Nere vani i 32 di Edwards - facebook.com facebook