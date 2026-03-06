Eur Cucunato Lega all’attacco sulle ciclabili | Il più grande spreco di denaro pubblico degli ultimi anni
Il consigliere della Lega ha criticato duramente le ciclabili dell’Eur, definendole il più grande spreco di denaro pubblico degli ultimi anni. Ha affermato che si tratta di un fallimento urbanistico e ha descritto le opere come una
Roma, 6 marzo 2026 – “ Siamo di fronte al più grande spreco di denaro pubblico degli ultimi anni. Le ciclabili dell’Eur non sono solo un fallimento urbanistico, ma una vera e propria tela di Penelope che continua a essere tessuta e disfatta sulla pelle e sulle tasche dei cittadini”. È l’attacco di Piero Cucunato, consigliere di Roma Capitale e capogruppo della Lega nel Municipio IX. “Nonostante le promesse di revisione da parte del Campidoglio e del Municipio, la situazione della mobilità nel quartiere resta gravemente compromessa. Il ripristino dei parcheggi annunciato non è mai avvenuto – denuncia Cucunato – anzi, in molte strade i posti auto sono scomparsi del tutto; quelli per i disabili non esistono più e la capacità di sosta nelle aree centrali è stata dimezzata. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Migliaia di uccelli marini morti sulle coste europee: è la più grande moria di massa degli ultimi 10 anniMigliaia di uccelli marini stanno morendo lungo le coste europee dopo settimane di tempeste nell’Atlantico: molti, soprattutto pulcinella di mare,...
Leggi anche: "Ospedale, il più grande scippo degli ultimi anni"