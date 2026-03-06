EU GREEN Student Conference | all’Università di Parma aperta la due giorni europea

Questa mattina all'Università di Parma è iniziata la prima EU GREEN Student Conference, intitolata

“United by Learning, Committed to Change”, nell’ambito di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. Nel polo Kennedy oltre 150 studentesse e studenti da tutti gli atenei dell’Alleanza Aperta stamani all’Università di Parma la prima EU GREEN Student Conference, United by Learning, Committed to Change, organizzata dall’Ateneo con il patrocinio del Comune di Parma e nell’ambito di Parma Capitale Europea dei Giovani 2027. La Student Conference EU GREEN si tiene nel Polo di via Kennedy dell’Ateneo fino a domani 7 marzo. Dopo due mesi di lavoro a distanza, studentesse e studenti concludono il percorso insieme per redigere il documento A Road to Your Ideal University. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

