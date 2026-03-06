Questa sera, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti vengono annunciati subito dopo la conclusione delle operazioni di estrazione. L’evento si tiene regolarmente in Italia e attira l’attenzione di molti appassionati che attendono di conoscere i risultati ufficiali. I numeri estratti saranno pubblicati subito dopo la conclusione dell’estrazione.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 6 marzo, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 6 marzo 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

Estrazione Superenalotto oggi 6 marzo 2026: i numeri vincenti

