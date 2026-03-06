Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 6 marzo 2026

Oggi, 6 marzo 2026, è stata effettuata l'estrazione dei numeri vincenti dell'Eurojackpot. La lotteria si svolge regolarmente e i risultati vengono resi noti subito dopo l'estrazione. La diretta della procedura è disponibile online e i numeri estratti vengono comunicati ufficialmente. Questi risultati sono ora pubblicati e consultabili da chi ha partecipato alla lotteria.

Questa sera, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena la 19esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell'EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all'Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell'Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, venerdì 6 marzo 2026: Si tratta di un concorso a premi in cui bisogna scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10, giocando nei punti vendita Sisal.