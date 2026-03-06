Escalation di violenza tra giovani sindaco di Monte sconcertato | Non rovinatevi la vita

Nella sera di giovedì 5 marzo, una sparatoria si è verificata nel centro di Monte Sant’Angelo, coinvolgendo giovani e generando grande attenzione. Il sindaco del paese ha commentato l’evento, evidenziando anche i problemi legati allo spaccio di droga, ai furti e alle aggressioni, con ragazzi sempre più giovani coinvolti in episodi che aumentano le tensioni nella comunità.

La sparatoria di ieri sera, giovedì 5 marzo, nel cuore di Monte Sant'Angelo, ha spinto il sindaco ad esprimersi tanto sull'accaduto quanto sugli episodi di spaccio di droga, furti e aggressioni con ragazzi sempre più giovani coinvolti in situazioni che generano tensioni e comportamenti pericolosi.