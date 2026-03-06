Esame per la patente cos' è il jammer e perché sarà impossibile imbrogliare

Durante l'esame di teoria per la patente, si parla sempre più di dispositivi chiamati

L'impiego dei jammer inibirà i canali di comunicazione, così non sarà più possibile barare durante l'esame della patente Il problema dei cosiddetti furbetti all'esame di teoria per conseguire la patente di guida è ormai divenuto un vero e proprio caso. Secondo le stime, infatti, circa il 5% degli esami di teoria svolti in Italia sono stati truccati in qualche modo. Negli ultimi anni i tentativi di truffa sono cresciuti drasticamente, e questo ha portato le autorità competenti a prendere dei doverosi provvedimenti. Da qui la scelta dell'introduzione dei jammer, ossia disturbatori di frequenza, che impediranno ai partecipanti all'esame di avere comunicazioni con l'esterno durante il quiz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Dispositivi elettronici nascosti durante l’esame per la patente: due denunciatiIntervento della Polizia alla Motorizzazione Civile di Como dopo la segnalazione dell’esaminatore. Sequestrati cellulari, moduli bluetooth e auricolari; uno dei due aveva anche una patente egiziana fa ... ciaocomo.it

