Ernesto De Amici eletto presidente dei Farmacisti Volontari per la Protezione Civile Lombardia

L’Assemblea elettiva dell’Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile – Sezione Lombardia ha scelto il nuovo presidente e rinnovato gli organi direttivi per il periodo 2026-2030. La riunione ha visto la nomina di Ernesto De Amici a capo dell’associazione, che si occupa di coordinare i volontari nel settore della protezione civile in Lombardia. La decisione riguarda le future attività e l’organizzazione dell’associazione.

L'Assemblea elettiva dell'Associazione Farmacisti Volontari per la Protezione Civile – Sezione Lombardia ha rinnovato i propri organi direttivi per il quadriennio 2026–2030. Il presidente Ernesto De Amici dichiara: "Il nuovo Consiglio intende proseguire nel percorso già avviato nel precedente mandato, consolidando il ruolo del farmacista volontario all'interno del sistema di Protezione Civile. Continueremo a investire nella formazione, nella cultura dell'emergenza e nelle attività di supporto sanitario alla popolazione, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con le istituzioni e con il mondo del volontariato". Il segretario Luigi Congi afferma: "Il Consiglio Direttivo è stato costruito con l'obiettivo di garantire una rappresentanza ampia e qualificata della professione.