Era l’alleata numero uno ora Trump l’ha licenziata | perché Kristi Noem non è più Segretaria della Sicurezza interna

Donald Trump ha rimosso Kristi Noem dal ruolo di Segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Noem, che era considerata un’alleata importante, non ricoprà più questa posizione. La decisione arriva dopo un periodo di varie vicende legate alla sua nomina e alle sue attività politiche. La sua sostituzione sarà annunciata nelle prossime ore.

Donald Trump ha messo fine all’incarico di Kristi Noem come Segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti. Si chiude così uno dei capitoli più controversi del secondo mandato presidenziale. Noem, 54 anni, ex governatrice del South Dakota e uno dei volti più riconoscibili dell’agenda trumpiana, diventa così il primo membro del gabinetto a perdere la poltrona in questo secondo mandato. Una primato poco invidiabile, che arriva dopo mesi di tensioni accumulate, episodi imbarazzanti e una gestione giudicata sempre più caotica del dipartimento che sovraintende dogane, guardia costiera, immigrazione e sicurezza delle frontiere. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Era l’alleata numero uno, ora Trump l’ha “licenziata”: perché Kristi Noem non è più Segretaria della Sicurezza interna Trump silura Kristi Noem, la segretaria alla Sicurezza interna finita nelle polemiche per le "gabbie" dei migrantiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cambio ai vertici del Dipartimento per la Sicurezza interna (Dhs). Leggi anche: Perché Trump ha licenziato il segretario alla sicurezza interna Kristi Noem via social, al suo posto Mullin Contenuti utili per approfondire Kristi Noem. Argomenti discussi: Era l'alleata numero uno, ora Trump l'ha licenziata: perché Kristi Noem non è più Segretaria della Sicurezza interna. Trump ha licenziato la segretaria alla Sicurezza nazionale Kristi NoemAveva diretto le violente operazioni anti-immigrazione, anche in Minnesota: è il primo membro del governo mandato via ... ilpost.it Usa, Trump licenzia Kristi Noem: era stata criticata per le operazioni anti-immigrazioneL'annuncio del presidente Usa su Truth: non sarà più segretario per la Sicurezza interna. Al suo posto nominato il senatore dell'Oklahoma, Mullin ... avvenire.it