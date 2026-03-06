Era a rischio chiusura Mercato ambulanti Le nuove regole

Il mercato ambulante di Montieri cerca di riprendersi dopo aver rischiato la chiusura. Il Consiglio comunale ha approvato nuove regole per la gestione e l’organizzazione delle bancarelle, cercando di garantire una maggiore regolamentazione e funzionalità. La modifica delle norme riguarda aspetti legati agli orari, agli spazi e alle modalità di allestimento, con l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività nel rispetto delle esigenze dei commercianti e dei cittadini.

Il mercato di Montieri prova a ripartire con una nuova organizzazione. Il Consiglio comunale ha infatti approvato la proposta presentata da Fiva Confcommercio con l'obiettivo di salvaguardare uno degli appuntamenti storici del borgo, che negli ultimi anni aveva visto una progressiva diminuzione della presenza degli operatori. La novità principale riguarda il giorno e la frequenza del mercato: molto probabilmente a partire da lunedì 16, il mercato ambulante non si terrà più il venerdì ma il lunedì, con cadenza quindicinale invece che settimanale. La riorganizzazione è frutto di un confronto tra l'amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli operatori del settore.