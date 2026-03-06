‘Epstein files’ tirano in ballo Trump accuse da una donna al presidente Usa

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici nuovi documenti relativi a Jeffrey Epstein che contengono accuse non confermate rivolte al presidente americano. Tra i file emersi ci sono dichiarazioni di una donna che coinvolgono direttamente Donald Trump, senza che siano stati verificati ufficialmente. I documenti sono stati resi noti recentemente e fanno parte delle indagini sui rapporti di Epstein.

Dagli ‘Espstein files’ emergono gravi accuse al presidente americano Donald Trump. Il dipartimento di Giustizia Usa ha reso pubblici ulteriori documenti relativi a Jeffrey Epstein che includono accuse non confermate mosse da una donna contro il presidente Usa. I nuovi documenti erano stati codificati come “duplicati”. Secondo il dipartimento, questi documenti erano stati erroneamente omessi durante una precedente revisione. La scorsa settimana il dipartimento aveva dichiarato che stava effettuando una revisione per determinare se alcuni documenti fossero stati trattenuti in modo improprio, dopo che diverse testate giornalistiche avevano riportato che la massiccia tranche di documenti resi pubblici non includeva fascicoli che documentavano una serie di interviste condotte nel 2019 con una donna che aveva mosso un’accusa contro Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - ‘Epstein files’ tirano in ballo Trump, accuse da una donna al presidente Usa Trump e la denuncia di violenza mancante negli Epstein files: il presidente scappa dalle accuseIl Dipartimento di Giustizia continua a fare muro sugli Epstein Files: una donna all'epoca dei fatti minorenne accusa Trump di violenza dopo che... Leggi anche: La domanda sugli Epstein Files irrita Trump, gli insulti del presidente Usa a una giornalista della Cnn: «Sei la peggiore, vergognati» – Il video Ep. 270 - Gli Epstein Files, Trump e l'accusa di abusi