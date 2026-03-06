Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici ieri nuovi documenti dell’FBI riguardanti le indagini su Jeffrey Epstein. Nei file sono presenti accuse di stupro rivolte contro Donald Trump. I documenti forniscono dettagli sulle indagini in corso e sui sospetti collegamenti tra Epstein e altre figure pubbliche. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle attività di trasparenza riguardanti il caso.

Nella giornata di ieri, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato nuovi documenti dell’FBI relativi alle indagini su Jeffrey Epstein. In questa nuova tranche, una donna accusa il presidente degli Stati Uniti di averla violentata negli anni Ottanta, quando lei aveva tra i tredici e i quindici anni. Questa parte degli Epstein files non figurava fra i tre milioni di pagine rese pubbliche lo scorso??31 gennaio, a causa di quello che l’amministrazione Trump ha poi definito un errore di classificazione. Secondo la Casa Bianca, i fogli sembravano dei duplicati. Il ricco finanziere di New York, al centro dell’inchiesta, aveva ricevuto una condanna per aver sfruttato sessualmente ragazze minorenni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Epstein files, pubblicati nuovi documenti: al loro interno ci sono accuse di stupro contro Donald Trump

Pubblicati i documenti mancanti degli Epstein files, ci sarebbero accuse di stupro contro Trump: “Zero prove”Il Dipartimento della Giustizia USA ha reso noti alcuni documenti facenti parte degli Epstein files non ancora pubblicati: ci sarebbero le...

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein FilesUn’accusa di stupro di una 13enne nei confronti di Donald Trump poi ritirata dall’accusatrice.

EPSTEIN FILES: cosa rivelano DAVVERO i documenti (e perché sono una distrazione di massa)

Una selezione di notizie su Donald Trump.

Temi più discussi: Epstein files, chi sono i personaggi europei citati nei documenti; Sono stati pubblicati alcuni nuovi documenti degli Epstein files che contengono accuse di stupro contro Donald Trump; Caso Epstein, quei file scomparsi su Trump e la Clinton connection; Epstein files, svaniti i documenti su una donna che accusava Trump: Diceva di essere stata molestata quando era minorenne.

Pubblicati i documenti mancanti degli Epstein files, ci sarebbero accuse di stupro contro Trump: Zero proveIl Dipartimento della Giustizia USA ha reso noti alcuni documenti facenti parte degli Epstein files non ancora pubblicati: ci sarebbero le deposizioni ... fanpage.it

Sono stati pubblicati alcuni nuovi documenti degli Epstein files che contengono accuse di stupro contro Donald TrumpGiovedì 5 marzo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato alcuni documenti dell’FBI relativi al caso Epstein in cui una donna accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ... ilpost.it

Donald Trump ha annunciato improvvisamente che Kristi Noem non sarà più a capo dell’Homeland Security, il potentissimo dipartimento che si occupa – tra le altre cose – dell’immigrazione negli Stati Uniti. Noem era criticata da tempo per la sua gestione dell - facebook.com facebook

“He did it again”. A giugno alle sue spalle c’erano Gatti e McKennie, ora ci sono Messi e De Paul. Donald Trump ci ha ormai abituato a conferenze stampa surreali x.com