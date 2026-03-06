In regione sono stati presentati progetti per installare 121 pale eoliche nell’Appennino. Un rappresentante regionale ha sottolineato la necessità di una decisione strategica per proteggere il paesaggio e l’agricoltura di questa zona. La discussione riguarda l’impatto di questi interventi sulla natura e sulle attività agricole locali. Si continua a valutare come procedere senza danneggiare l’ambiente.

"Da parte della Regione serve una scelta strategica per non distruggere il paesaggio e l’agricoltura dell’ Appennino ". Lo ha ribadito l’associazione Aiace (Associazione italiana per l’ambiente, la cultura, le emergenze) all’assessore regionale all’energia e alla green economy, Giacomo Bugaro, nell’incontro di ieri. L’assessore ha assicurato l’impegno della Regione "a coniugare lo sviluppo di energia pulita con la difesa del patrimonio paesaggistico marchigiano: abbiamo davanti una grande sfida. E comunque l’Appennino non è l’unica soluzione per l’eolico, ce ne sono altre". Per poi aggiungere, sull’eolico in mare previsto dal piano regionale "Energia e clima": "È una scelta che l’Emilia-Romagna ha già fatto, per le Marche è un’ipotesi che si sta valutando, anche se i tempi sono abbastanza lunghi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eolico, l’assalto all’Appennino. Presentati progetti per 121 pale . Bugaro: paesaggio da difendere

Eolico, spunta l’ennesimo piano. Nuove pale minacciano Sestinodi Claudio Roselli Spunta un nuovo impianto eolico, l’undicesimo della serie, nella porzione di Appennino al confine fra Toscana, Marche ed Emilia...

Leggi anche: Allarme degli ambientalisti: "In arrivo 107 pale eoliche. L’Appennino sarà distrutto"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Eolico l'assalto all'Appennino....

Temi più discussi: Eolico, l’assalto all’Appennino. Presentati progetti per 121 pale . Bugaro: paesaggio da difendere; Truncu Reale, i pannelli solari sfrattano gli artigiani; Regione Puglia, V Commissione: approfondimenti su erosione costiera e parco eolico Lecce; Pratobello 24, promotori e comitati in audizione in Consiglio Regionale.

Eolico, l’assalto all’Appennino. Presentati progetti per 121 pale . Bugaro: paesaggio da difendereNelle Marche ingorgo di richieste, oltre cinquanta. L’assessore regionale incontra le associazioni Aree idonee, ora la legge. Basterebbe il fotovoltaico per raggiungere il target Ue sulle rinnovabili ... ilrestodelcarlino.it

Cagliari, mozione per frenare l’assalto eolicoCagliari prima città della Sardegna a lavorare per mettere in pratica il piano Pratobello 2026 illustrato venerdì scorso dall’ex parlamentare ed ex governatore Mauro Pili e che ha l’obiettivo di ... unionesarda.it

Nuova impennata nel prezzo del gas che rischia di devastare ulteriormente la nostra industria. Paesi come sono relativamente al riparo grazie a rinnovabili. In invece è il momento di chiedere il conto a chi ha fatto campagna contro solare e eolico per i x.com

Eolico e FV in Sardegna: la proposta Pratobello 24 arriva in Consiglio. La proposta di legge di iniziativa popolare n. 3/XVII inizierà l’esame in IV e V Commissione il 4 marzo 2026. Avanzato il divieto assoluto di installare impianti fotovoltaici industriali a terra, - facebook.com facebook