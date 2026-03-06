Oggi su il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che affronta il tema dell’ingresso in guerra. L’articolo intitolato “Entrare in guerra” fornisce dettagli sul contenuto e sul contesto trattato. La vignetta e il testo sono disponibili nelle edicole e si concentrano sulla rappresentazione visiva e sui fatti relativi alla decisione di entrare in conflitto.

Approvata la risoluzione sull'Iran. Crosetto: "Attacco Usa fuori dal diritto internazionale". Conte: "Meloni scappa". Schlein: "No all'uso delle basi" Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenza Iran: "Pronti a uccidere le truppe Usa". E la tv di Stato annuncia: "Colpita la portaerei Lincoln". Trump contro il figlio di Khamenei: "Leader inaccettabile" Ancora raid su Beirut. Colpita Teheran, esplosioni in Qatar e Bahrein. Macron, Meloni e Mitsotakis per l'invio di aiuti militari a Cipro.

«Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra»Giorgia Meloni ha chiarito un po' la linea – per ora cauta – del governo in questa crisi, ma ha anche detto che invierà aiuti ai paesi del Golfo...

Meloni: “Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare. Guardia altissima sui rischi terrorismo”Sul terrorismo islamico “non bisogna mai abbassare la guardia, siamo totalmente mobilitati, sono mobilitati tutti i servizi di sicurezza, il ministro...

Meloni: Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerraPer le basi americane ci atteniamo agli accordi bilaterali. L'Italia manderà aiuti per la difesa aerea, in quell'area ci sono decine di migliaia di italiani che vogliamo proteggere. Divergenze con il ... dire.it

Iran: Meloni, non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Tajani, per de-escalation unica via quella diplomaticaIran: Meloni, non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Tajani, per de-escalation unica via quella diplomatica ... in20righe.it

"Non siamo in guerra, non vogliamo entrare in guerra" afferma la premier Giorgia Meloni parlando della situazione in Medio Oriente - facebook.com facebook

