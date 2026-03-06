Entra in un negozio urlando e creando caos aveva il braccialetto elettronico

Da viterbotoday.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 marzo a Cura di Vetralla, un uomo ha fatto irruzione in un negozio sulla Cassia urlando e disturbando l’ordine. L’uomo era sotto sorveglianza con un braccialetto elettronico, mentre si scagliava contro clienti e dipendenti, generando momenti di tensione nel locale. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Momenti di tensione nella mattina di venerdì 6 marzo a Cura di Vetralla, dove un uomo è entrato all'interno di un'attività commerciale sulla Cassia urlando e creando scompiglio. Secondo quanto appreso, avrebbe iniziato a gridare e a comportarsi in modo agitato, creando preoccupazione tra clienti e personale del negozio. La situazione ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto per riportare la calma e gestire l'episodio. Stando alle prime informazioni, l'uomo era già sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. Portato in caserma per le procedure del caso, restano da chiarire i motivi che hanno generato l'episodio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Va a casa dell’ex moglie e la picchia: aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoQuesta notte, a Macerata Campania, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni.

Stalker, scatta il braccialetto elettronicoNon accettava la fine della relazione e per mesi avrebbe trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo tra pedinamenti, minacce e violenze...

Tutti gli aggiornamenti su Entra in un negozio urlando e creando....

Temi più discussi: Rapina a Firenze, entra in un negozio di alimentari con un coltello e si fa consegnare 300 euro; Entra in un negozio urlando e creando caos, aveva il braccialetto elettronico; Sfonda con l’auto la vetrina di un negozio; Rubavano vestiti in un negozio alla stazione Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri.

entra in un negozioSerata di terrore in un negozio di carte collezionabili di Veglie. Titolare ed amico minacciati con una pistola e legatiSerata di terrore in un negozio di carte collezionabili di Veglie. Titolare ed amico minacciati con una pistola e legati ... leccesette.it

Cascina, entra in un negozio e tenta di rubare il registratore di cassa. ArrestatoCascina, 9 novembre 2025 – Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, i carabinieri della stazione di Cascina hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origine straniera, sorpreso in flagranza di reato mentre ... lanazione.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.