Entra in un negozio urlando e creando caos aveva il braccialetto elettronico

Momenti di tensione nella mattina di venerdì 6 marzo a Cura di Vetralla, dove un uomo è entrato all'interno di un'attività commerciale sulla Cassia urlando e creando scompiglio. Secondo quanto appreso, avrebbe iniziato a gridare e a comportarsi in modo agitato, creando preoccupazione tra clienti e personale del negozio. La situazione ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, giunte sul posto per riportare la calma e gestire l'episodio. Stando alle prime informazioni, l'uomo era già sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. Portato in caserma per le procedure del caso, restano da chiarire i motivi che hanno generato l'episodio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Va a casa dell’ex moglie e la picchia: aveva già divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoQuesta notte, a Macerata Campania, nella provincia di Caserta, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni.

Stalker, scatta il braccialetto elettronicoNon accettava la fine della relazione e per mesi avrebbe trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo tra pedinamenti, minacce e violenze...

