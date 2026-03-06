Entra in casa e trova il compagno morto a terra | la vittima è il 32enne Daniele Barlocci

Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a Montefiore dell’Aso, in provincia di Ascoli Piceno. La scena è stata scoperta da un familiare che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri per i rilievi e le verifiche. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla vicenda.

