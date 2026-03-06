Ennesima provocazione di Pro Vita per l'8 marzo | manifesti transfobici per le città

Pro Vita ha avviato una nuova campagna in occasione dell’8 marzo, esponendo manifesti con una definizione di 'Donna' che sono stati giudicati transfobici. Il Partito Gay ha chiesto ai Comuni di intervenire e rimuovere i manifesti, mentre l’associazione critica la normativa sulla pubblicità offensiva. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sulle modalità di comunicazione legate alla giornata delle donne.

La campagna di Pro Vita per l’8 marzo con la definizione di 'Donna'. Il Partito Gay chiede ai Comuni di rimuovere i manifesti, l’associazione attacca la norma sulla pubblicità offensiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it Manifesti pro vita censurati a Reggio Calabria: il Tar li boccia con una legge «postuma»Nel 2021 il Comune rimuove i cartelloni antiabortisti di Pro vita & famiglia dopo averne autorizzato l’affissione. Sfregio al Giorno del Ricordo: manifesti pro partigiani titini a CagliariIl 10 febbraio, Giorno del Ricordo, si avvina e come ogni anno la sinistra radicale si rende protagonisti di sfregi alla memoria delle vittime delle...