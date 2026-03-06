energia dalle scuole agli ospedali tutto il know how di gemmo a key

A Rimini, dal 4 al 6 marzo, si svolge Key - The Energy Transition Expo, evento dedicato alle tecnologie e ai servizi per la transizione energetica. Alla manifestazione partecipa anche Gemmo, che presenta il suo know-how applicato a scuole e ospedali. La presenza di questa azienda si inserisce tra le iniziative del settore energetico in Italia e nel bacino del Mediterraneo.

Rimini, 6 mar. (Adnkronos) - Anche quest'anno Gemmo partecipa a Key - The Energy Transition Expo, la manifestazione di riferimento in Italia e nel bacino del Mediterraneo dedicata a tecnologie, soluzioni e servizi per la transizione energetica (Rimini, 4-6 marzo). La partecipazione a Key rappresenta per Gemmo un'importante occasione di confronto con partner e stakeholder del settore, nonché un momento strategico per presentare le proprie competenze e le soluzioni sviluppate a supporto della transizione energetica e dell'innovazione delle infrastrutture. Fondata nel 1919 ad Arcugnano (Vicenza), Gemmo è attiva in Italia nella realizzazione e gestione di impianti tecnologici complessi per infrastrutture strategiche pubbliche e private. 🔗 Leggi su Iltempo.it

