A Roma si svolgono eventi dedicati all’energia, con focus su falsi miti riguardo alle rinnovabili, innovazione tecnologica nel settore, collaborazione tra Europa e Africa e opportunità di lavoro verde. Sono coinvolti relatori e partecipanti provenienti da vari settori che discutono di questi temi, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulle ultime novità nel campo energetico. L’appuntamento si tiene il 6 marzo e coinvolge diverse realtà del settore.

Roma, 6 mar. (Adnkronos) - Dai falsi miti sulle rinnovabili all'innovazione tecnologica nella filiera, dalla collaborazione euro-africana ai green job. Sono questi alcuni dei temi al centro di Key - The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo. Un'informazione poco accurata spesso alimenta uno scetticismo generale sul fatto che le rinnovabili possano svolgere un ruolo centrale nel mix elettrico nazionale, inducendo anche forti opposizioni sui territori alla realizzazione degli impianti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, dai falsi miti sulle rinnovabili ai green job, gli eventi di Key

Leggi anche: Energia, Enea porta al Key di Rimini tecnologie “artistiche” e IA per le rinnovabili

Leggi anche: Attacchi ai centri antiviolenza, falsi miti e propaganda: noto una preoccupante difesa del maschio

Altri aggiornamenti su Energia dai falsi miti sulle....

Temi più discussi: Agrivoltaico e temporali: falsi miti sui fulmini e rischi per il bestiame; Caro bollette e fake news, come le rinnovabili possono tagliare il prezzo dell'elettricità del 60%; Rinnovabili tra narrativa e realtà: perché il 2025 segna un rallentamento e cosa serve per ripartire; Comunità Energetiche: La rivoluzione silenziosa che parte dai condomini.

Energia, dai falsi miti sulle rinnovabili ai green job, gli eventi di KeyDai falsi miti sulle rinnovabili all'innovazione tecnologica nella filiera, dalla collaborazione euro-africana ai green job. Sono questi alcuni dei temi al centro di Key - The Energy Transition Expo, ... adnkronos.com

Geotermia: 5 falsi miti da sfatare sugli impianti geotermiciScopri perché la geotermia è una delle soluzioni più efficienti e sostenibili per ridurre i consumi, aumentare il comfort e valorizzare gli immobili La geotermia è una delle tecnologie rinnovabili più ... bergamonews.it

Ho chiesto all’Eu di intervenire con urgenza: sospendere l’applicazione dell’Ets (per sterilizzare la aumento temporaneo dei costi energia e gas) e accelerare su Imec (servono corridoi alternativi per la logistica, energia, connessioni). Su questo si misura la x.com

Qatar: «Se la guerra continua si ferma l'export dell'energia» - facebook.com facebook