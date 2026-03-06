In una dichiarazione recente, Canazza di Key To Energy afferma che l’Italia si sta affermando come paese emergente nel settore dei data center, in seguito alla saturazione degli hub europei come Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. La notizia è stata diffusa da Rimini il 5 marzo, evidenziando un cambiamento nel panorama dei centri di elaborazione dati nel continente europeo.

Rimini, 5 mar. (Adnkronos) - “L'Italia è un Paese emergente dopo il fenomeno della saturazione dei Flapd europei, gli hub di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino dedicati ai data center”. A dirlo, in occasione di Key – The Energy Transition Expo a Rimini, è Virginia Canazza, esperta di Data Center e partner di Key To Energy, advisory firm specializzata nella consulenza relativa alle attività della filiera dell'energia. ( VIDEO ) “Il tasso di crescita dei data center è sostenuto, circa il 16-20% all'anno, con il 68% concentrato in Lombardia, in particolare nell'area di Milano - prosegue - Ad oggi, i consumi sono pari a circa 4,5 Twh, corrispondenti a circa un gigawatt di potenza elettrica installata e 600 megawatt di potenza It. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, Canazza (Key To Energy): "Italia Paese emergente in campo data center"

Key Energy Summit, rinnovabili e data center nel futuro energetico(Adnkronos) – Nuovi scenari, criticità emergenti e le grandi sfide che il mercato energetico è chiamato ad affrontare sono stati delineati oggi a KEY...

Una raccolta di contenuti su Italia Paese.

Temi più discussi: Energia, Canazza (Key To Energy): Italia Paese emergente in campo data center; Energia, Canazza (Key To Energy): 'Italia Paese emergente in campo data center'; Energia, Canazza (Key To Energy): Il 68% dei data center in Italia concentrati in Lombardia; Energia, Canazza (Key To Energy): Il 68% dei data center in Italia concentrati in Lombardia.

Energia, Canazza (Key To Energy): Italia Paese emergente in campo data center(Adnkronos) - L'Italia è un Paese emergente dopo il fenomeno della saturazione dei Flapd europei, gli hub di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi, Dublino ... vicenzareport.it

'Italia paese più colpito da tassa Ue su carbonio importato Cbam'L'Italia, fortemente dipendente dalle importazioni extra-Ue di ferro ed acciaio, è il Paese più esposto d'Europa all'impatto economico del Cbam (Carbon Border Adjustment Mechanism), la nuova tassa ... ansa.it

BenInformati, Quotidiano | Italia, il Paese europeo con la maggiore densità di auto - facebook.com facebook

Energia, Canazza (Key To Energy): “Italia Paese emergente in campo data center” – Prometeo 360 x.com