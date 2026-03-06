Empoli ha accolto Guenda al suo ritorno in Italia, dopo un soggiorno a Dubai. La donna ha raccontato di aver dormito lontana dalle finestre durante il soggiorno e ha ringraziato la Farnesina per il supporto ricevuto, affermando di non essersi sentita sola. Il suo rientro è avvenuto ieri mattina con un volo militare atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino alle 4.

Empoli, 6 marzo 2026 – È rientrata in Italia ieri mattina – con un volo militare atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino alle 4.55 – la diciannovenne empolese Guenda Di Dio Faranna, studentessa della EC Dubai, dopo giorni di tensione segnati dagli attacchi dei missili e dall’incertezza. Emozionata, esprime tutta la sua gratitudine per l’assistenza ricevuta che ha garantito il suo ritorno a casa. “Ringrazio con tutto il cuore la Farnesina e il Consolato italiano – dichiara – sono grata al mio Paese che ha fatto tanto per aiutarmi. Non mi sono mai sentita sola”. Guenda è rientrata da Dubai: l’abbraccio della studentessa con la famiglia Applausi e mamme commosse per il ritorno degli studenti bloccati a Dubai (atex. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Empoli abbraccia Guenda: “A Dubai dormivamo lontani dalle finestre. Ringrazio la Farnesina, non mi sono sentita sola”

