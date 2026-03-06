Emigrano i cimeli di Ermete Zacconi Collezione donata a Reggio Emilia

Una collezione di cimeli storici e culturali appartenente a Ermete Zacconi è stata donata e trasferita da Viareggio ai Teatri Riuniti di Reggio Emilia. La raccolta comprende fotografie d’epoca, documenti, costumi di scena e abiti. Il trasferimento è stato completato negli ultimi giorni, con i pezzi che ora sono conservati nella sede dei Teatri Riuniti.

Nei giorni scorsi un'importante collezione di cimeli storici e culturali (fotografie d'epoca, documenti,costumi di scena, abiti) è partita da Viareggio alla volta dei Teatri Riuniti di Reggio Emilia. Si tratta della donazione Taylor-Zacconi, che comprende testimonianze preziose degli anni Trenta e Quaranta del Novecento, con particolare riferimento a tre protagonisti del teatro italiano: Ermete Zacconi, Maria Melato e Franca Taylor. È proprio quest'ultima, la Taylor, ad aver raccolto nel tempo tali testimonianze. John Gattai, figlio dell'attrice anglo-italiana naturalizzata viareggina, ha voluto donare queste memorie a un'istituzione pubblica per garantirne la conservazione e valorizzazione.