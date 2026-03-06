Emergenza Medio Oriente Ita riporta a Fiumicino 165 italiani partiti dall’Oman

Oggi da Muscat, in Oman, è partito un volo diretto a Fiumicino con a bordo 165 italiani. L’aereo è decollato alle 13:44 ora italiana e arriva in Italia dopo aver lasciato il paese arabo. I cittadini italiani sono stati evacuati a causa dell'emergenza in Medio Oriente. L’operazione di rimpatrio è stata coordinata dalle autorità italiane.