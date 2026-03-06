Emergenza Medio Oriente Ita riporta a Fiumicino 165 italiani partiti dall’Oman
Oggi da Muscat, in Oman, è partito un volo diretto a Fiumicino con a bordo 165 italiani. L’aereo è decollato alle 13:44 ora italiana e arriva in Italia dopo aver lasciato il paese arabo. I cittadini italiani sono stati evacuati a causa dell'emergenza in Medio Oriente. L’operazione di rimpatrio è stata coordinata dalle autorità italiane.
Fiumicino, 6 marzo 2026 – E’ partito oggi da Muscat in Oman alle 13:44 (ora italiana) il volo speciale diretto a Roma Fiumicino, organizzato da Ita Airways su richiesta del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per agevolare il rimpatrio dei cittadini italiani temporaneamente bloccati nella regione mediorientale a causa della situazione di emergenza e instabilità che sta interessando l’area. Il volo speciale, operato da un Airbus A321neo di Ita Airways, è decollato con a bordo 165 passeggeri, tutti cittadini italiani, e, dopo aver effettuato uno scalo tecnico presso l’aeroporto internazionale de Il Cairo, arriverà a Roma con atterraggio previsto per questa sera alle ore 22:30, garantendo il rientro in sicurezza di tutti i passeggeri a bordo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»È il giorno del rientro per i 200 studenti italiani rimasti intrappolati negli Emirati Arabi Uniti allo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti,...
Leggi anche: Guerra in Medio Oriente, rientrano i primi italiani da Dubai. Lacrime e abbracci a Fiumicino: “Pensavamo di morire”
Tutto quello che riguarda Emergenza Medio Oriente.
Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Guerra in Medio Oriente: appello alla pace, all’azione diplomatica e all’assistenza umanitaria; Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Istituita alla Farnesina Task Force Golfo per l’assistenza agli italiani bloccati nella regione.
Emergenza Medio Oriente, Ita riporta a Fiumicino 165 italiani partiti dall’OmanIl volo è partito alle 13:44 ora italiana. Intanto il questore Masucci, bloccato diversi giorni a Dubai, è rientrato a Roma Fiumicino, 6 marzo 2026 – E’ partito oggi da Muscat in Oman alle 13:44 (ora ... ilfaroonline.it
Emergenza Medio Oriente: italiani e preti piemontesi bloccati nel conflittoTORINO – L’improvvisa escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran ha trasformato i luoghi della spiritualità in zone di incertezza e attesa. Al centro della cronaca troviamo un gruppo di 17 re ... lagendanews.com
Oxfam Italia. . Emergenza in Medio Oriente: dona ora! In poche ore migliaia di persone hanno perso tutto: la casa, l’accesso all’acqua e ai servizi essenziali, la certezza di sopravvivere. In Libano, Iraq, nei Territori Palestinesi Occupati, dove i sistemi sanitari - facebook.com facebook
Emergenza Medio Oriente: la Francia mobilita voli e team consolari per proteggere i propri cittadini x.com