Elkann adesso cosa succederà alla Juventus? Il ruolo dei figli

Dopo la recente cessione del quotidiano La Stampa, la posizione degli eredi della Famiglia Elkann alla guida della Juventus diventa più incerta. La famiglia, che ha avuto un ruolo importante nella gestione della società sportiva, si trova ora a dover affrontare nuovi scenari. La questione riguarda in particolare il ruolo dei figli nella futura gestione del club.

In tutte le dichiarazioni pubbliche, e in quelle fatte trapelare “off the record”, il ritornello è stato sempre lo stesso: la Juventus non si tocca. John Elkann, a capo della holding di famiglia che controlla il club, lo ha ribadito anche lo scorso dicembre respingendo l’offerta di acquisto da parte di Tether. In quell’occasione apparve in video con la felpa bianconera e, sullo sfondo, l’immagine della panchina che il 1° novembre 1897 vide la nascita della squadra. “La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita”, disse chiaramente. Nel frattempo, quelle voci si sono sopite, e l’azionista di minoranza - il colosso delle criptovalute salito all’11,5% - non si è più esposto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

