Elisa Iorio | Voglio mettermi a posto sui quattro attrezzi Federica Brignone da pelle d’oca

Elisa Iorio ha vinto una gara di Coppa del Mondo, ottenendo il successo alle parallele asimmetriche. Durante la competizione, ha dimostrato grande abilità e precisione nei suoi esercizi. La sua performance ha suscitato emozione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La gara si è svolta in un clima di alta tensione e competizione, con molte atlete che si sono sfidate fino all’ultimo tentativo.

Elisa Iorio ha vinto in Coppa del Mondo, imponendosi alle parallele asimmetriche in occasione della tappa andata in scena a Cottbus (Germania): al grande ritorno in campo internazionale, dove non si cimentava dalle Olimpiadi di Parigi 2024 (quando contribuì alla conquista della medaglia d'argento nella gara a squadre). In quella gara era presente anche l'algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica di specialità, che ha commesso un errore nell'atto conclusivo. La 22enne ha analizzato il proprio successo ai microfoni di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Rientrare dopo un anno e mezzo in una gara internazionale è stato emozionante, prima della qualifica ero emozionata e tremavo un pochino prima di salire sull'attrezzo.