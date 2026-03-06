A due settimane dal voto, il fronte del No ha coinvolto attori come Elio Germano nella campagna referendaria. Germano ha citato Gigi Proietti durante un video, ma l’effetto imitazione non ha avuto il riscontro sperato. La strategia di coinvolgimento di figure pubbliche è stata oggetto di attenzione, mentre il video è diventato oggetto di discussione sui social.

A due settimane dal voto, il fronte referendario del No arruola tra gli “esperti” di giustizia “nani e ballerine” e ovviamente attori come Elio Germano. Il bravo protagonista di tanti film finanziati a piene mani dallo Stato, da quando i ministri Sangiuliano e Giuli hanno tagliato i finanziamenti a pioggia è diventato ancora più feroce nei suoi attacchi al governo. Non si è quindi fatto sfuggire l’occasione per registrare un video in favore del No alla riforma della Giustizia. Nel filmato esorta a votare “NO” citando uno storico sketch di Gigi Proietti. Nel filmato, Germano ripropone la celebre scena della telefonata di Proietti... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Elio Germano cita Gigi Proietti per la campagna del No, ma l’effetto imitazione è un flop (video)

