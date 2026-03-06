Milly Carlucci ha annunciato la presenza degli Elio e le Storie Tese nel nuovo format di Canzonissima, in partenza il 21 marzo su Rai 1. La band è tra i partecipanti confermati per lo spettacolo del sabato sera, che vedrà diversi artisti salire sul palco. La trasmissione si inserisce nel palinsesto di Rai 1 con l’obiettivo di proporre un intrattenimento musicale e di varietà.

Milly Carlucci mette a segno un altro colpo per il cast di Canzonissima. Tra i partecipanti del 'nuovo' show del sabato sera di Rai 1 (dal 21 marzo), ci saranno anche gli Elio e le Storie Tese. Il gruppo si prepara a sfidare Riccardo Cocciante, il primo concorrente ufficializzato la scorsa settimana durante il Festival di Sanremo.

© Davidemaggio.it - Elio e le Storie Tese a Canzonissima

