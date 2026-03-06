Elettra Lamborghini si fa un regalo da 60 mila euro | cosa ha comprato appena è finito Sanremo

Dopo la fine di Sanremo, la cantante ha condiviso sui social un acquisto del valore di 60 mila euro. Ha spiegato di non bere, non fumare e di non essere appassionata di festini, aggiungendo che forse ha un difetto. L'oggetto, mostrato in un post, rappresenta il suo regalo personale senza ulteriori dettagli o commenti.

Elettra Lamborghini inciampa sul carpet di Sanremo 26, poi fa un regalo alle conduttrici del PrimaFestival: il videoElettra Lamborghini si è già fatta notare durante il green carpet del Festival di Sanremo 2026: prima di sfilare, come hanno fatto gli altri artisti...

Elettra Lamborghini fa l’aerosol sul tapis roulant: a cosa serve il trattamento per prepararsi a SanremoPer prepararsi a Sanremo 2026 Elettra Lamborghini si sta sottoponendo a un allenamento che mixa aerosolterapia con camminata sul tapis roulant: a...

Elettra Lamborghini si fa un regalo da 60 mila euro: cosa ha comprato appena è finito SanremoArchiviata l'esperienza sanremese, per Elettra Lamborghini è tempo di tornare a casa e riprendere la normalità, gli altri impegni professionali. La kermesse l'ha certamente messa a dura prova. Si è ri ... fanpage.it

Domenica In, la Lamborghini fa spettacolo: dal siparietto virale al racconto sul festino Elettra domina la puntataElettra Lamborghini protagonista a Domenica In tra gag virali e confessioni sulla settimana di Sanremo, incluso un episodio legato a un festino a Montecarlo. L’ingresso in studio ha subito cambiato il ... baritalianews.it

I festini bilaterali arrivano anche sul Monte Titano Elettra Lamborghini si aggiunge agli ospiti del #SanMarinoSongContest e si esibirà nel corso della serata, cantando “Voilà”. Gli altri ospiti sono Tommy Cash, Al Bano e Cristiano Malgioglio Domani su San Mar x.com