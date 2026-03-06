Elettra Lamborghini lite furibonda con una fan | Non screditarmi! Ecco cos’è successo

Durante un evento pubblico, Elettra Lamborghini ha avuto un acceso scontro con una fan, chiedendo di non screditarla. La cantante, nota per la sua presenza carismatica, si è mostrata molto infastidita dalla situazione, cercando di difendersi dalle accuse. La discussione si è protratta per alcuni minuti, attirando l’attenzione di chi era presente. La vicenda ha suscitato molto scalpore sui social e sui media.

Per molti è stata la vincitrice morale del Festival di Sanremo 2026: stiamo parlando di Elettra Lamborghini che sa sempre come non passare inosservata con la sua travolgente simpatia. Ironica e spontanea, e con un’energia fuori da comune, Elettra è amatissima dal pubblico e, pur non essendo salita sul podio dell’Ariston, ha comunque avuto un enorme successo con la sua Voilà e i suoi “festini bilaterali”, diventati in breve un vero e proprio tormentone. E se la gara per lei si è spostata poi sul Fantasanremo, dove sembrava andare alla grande, non sono mancati degli episodi che hanno dato del filo da torcere alla cantante: nelle ultime ore, infatti, il rapporto di Elettra con una fan è finito al centro di una vera bufera social che ha acceso il dibattito e che la stessa cantante ha racconta furiosa sui suoi social. 🔗 Leggi su Dilei.it

Elettra Lamborghini a bordo della sua Lamborghini Urus

